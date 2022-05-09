Миколенко: Это делает меня счастливым
Уже на 6-й минуте матча Виталий Миколенко открыл счет в матче – 0:1. Украинский защитник отличился дебютным голом в футболке Эвертона. "Ириски" отпраздновали победу со счётом 1:2.
К тему Миколенко засыпали комплиментами после дебютного гола за Эвертон
В послематчевом комментарии Миколенко прокомментировал первый результативный удар по Эвертону и рассказал о своей адаптации в составе английского клуба.
Виталий отметил важность каждого добытого очка. Его команда находится в опасной зоне. Эвертон от зоны вылета удаляет только один пункт.
Мой забитый мяч – это не важное событие. Важно – это набранные командой три очка. Игра была очень тяжелой, но мы справились и одержали победу. Это делает меня счастливым. Все, что имеет значение в оставшихся матчах – это в дальнейшем побеждать. Не важно, против кого мы будем играть. Нам нужны три очка в каждой встрече, мы будем настраиваться именно на такой результат,
– рассказал украинский защитник.
22-летний левый защитник прокомментировал празднование гола, когда вся команда подбежала к нему, чтобы поздравить с мячом. Миколенко отметил, что такие моменты придают мотивации и уверенности в футбольном поле.
"С каждой игрой чувствую себя все более уверенным"
Украинец отметил яростных болельщиков Эвертона, приехавших на выездной поединок, чтобы поддержать команду. Миколенко заверил, что с каждой следующей игрой чувствует себя лучше в новом коллективе.
"С каждой игрой чувствую себя все более уверенным. Главный тренер помогает в этом, особенно во время перерывов между матчами, когда у нас есть возможность поработать на тренировку", – ответил футболист сборной Украины.
Карьера Миколенко в Эвертоне
- 22-летний левый защитник 1 января 2022 года сменил футболку Динамо и Эвертона.
- Его контракт с англичанами рассчитан до конца июня 2026 года.
- В новой команде Миколенко отыграл 13 матчей, в которых забил один гол.