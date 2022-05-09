Миколенко: Это делает меня счастливым

Уже на 6-й минуте матча Виталий Миколенко открыл счет в матче – 0:1. Украинский защитник отличился дебютным голом в футболке Эвертона. "Ириски" отпраздновали победу со счётом 1:2.

К тему Миколенко засыпали комплиментами после дебютного гола за Эвертон

В послематчевом комментарии Миколенко прокомментировал первый результативный удар по Эвертону и рассказал о своей адаптации в составе английского клуба.

Виталий отметил важность каждого добытого очка. Его команда находится в опасной зоне. Эвертон от зоны вылета удаляет только один пункт.

Мой забитый мяч – это не важное событие. Важно – это набранные командой три очка. Игра была очень тяжелой, но мы справились и одержали победу. Это делает меня счастливым. Все, что имеет значение в оставшихся матчах – это в дальнейшем побеждать. Не важно, против кого мы будем играть. Нам нужны три очка в каждой встрече, мы будем настраиваться именно на такой результат,

– рассказал украинский защитник.

22-летний левый защитник прокомментировал празднование гола, когда вся команда подбежала к нему, чтобы поздравить с мячом. Миколенко отметил, что такие моменты придают мотивации и уверенности в футбольном поле.

"С каждой игрой чувствую себя все более уверенным"

Украинец отметил яростных болельщиков Эвертона, приехавших на выездной поединок, чтобы поддержать команду. Миколенко заверил, что с каждой следующей игрой чувствует себя лучше в новом коллективе.

"С каждой игрой чувствую себя все более уверенным. Главный тренер помогает в этом, особенно во время перерывов между матчами, когда у нас есть возможность поработать на тренировку", – ответил футболист сборной Украины.

К слову. Миколенко отыграл против Лестера 66 минут. После чего ушел отдыхать, вместо него на футбольном поле появился Джонджо Кенни. Главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард раскрыл детали замены. Вроде бы причиной стала судорога.

Карьера Миколенко в Эвертоне