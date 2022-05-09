Лэмпард: Я очень доволен Миколенком

Эвертон одержал победу над Лестером со счетом 1:2. Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард остался доволен игрой украинца, который внес большой вклад в победу команды.

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Английский наставник похвалил Миколенко, показывающий хорошую игру на фоне войны в его родной Украине.

Я очень доволен Миколенком. Он отлично справляется, несмотря на все, что происходит у него дома. Для нас было хорошо выйти вперед в начале игры,

– сказал Лэмпард.

Игру Виталия похвалил голкипер команды Джордан Пикфорд. Вратарь Эвертона отметил отношение к работе. Почти сразу украинец выучил английский. Пикфорд отметил, что Николаю нет равных в самоотверженности в составе.

Как забивал Миколенко

Уже на 6-й минуте встречи Виталий сделал счет в матче 0:1 в пользу Эвертона. Все началось с вбрасывания по ауту. Ивоби сделал верховую передачу прямо под удар украинцу. Защитник ударом в одно касание влепил мяч прямо мимо голкипера Лестера.

Фланговый защитник Эвертона не сдерживал эмоций, попав в объятия своих партнеров по команде.

Карьера Миколенко в Эвертоне

Только в январе 2022 Виталий Миколенко подписал контракт с английским клубом, покинув киевское Динамо. Почти сразу же получил от Лэмпарда кредит доверия в виде игровой практики.

За новую команду уже провел 13 матчей, в которых забил один гол.

Его соглашение с ирисками рассчитано до конца июня 2026 года.

Миколенко стал только пятым украинским легионером, забивавшим в элитной лиге Англии.

Шаткая ситуация Эвертона в АПЛ

Сейчас каждое очко для Эвертона по весу золота. Клуб Миколенко за четыре тура до окончания сезона АПЛ продолжает идти вблизи зоны вылета – 16 место среди 20 команд. Отрыв от 18-й позиции составляет всего одно очко.

До 15 Саутгемптона отставание в пять баллов.

Впереди у Эвертона матчи против Уотфорда, Брентфорда, Кристал Пелес и Арсенала.