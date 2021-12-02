Мой психолог работает с Ломаченко и Усиком, – Харлан рассказала о работе со специалистом

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала о сотрудничестве со спортивным психологом. Спортсменка отметила, что неправильная настройка перед стартом могла повлиять на поражение в Токио.

Харлан о работе с психологом

Со специалистом спортсменка сотрудничает уже более 10 лет. Их работа нацелена на координацию и сосредоточенность.

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У меня есть спортивный психолог. Он работает с Ломаченко, с Усиком. Я с 2008 года с ним работаю. Он как mental coach – мы работаем с ним на координацию, сосредоточенность,

– отметила Ольга

Харлан тоже рассказала, что не так было в психологической подготовке к Олимпиаде в Токио.

"Он больше сконцентрирован на работе на упражнениях. Возможно, в этом и был его промах в подготовке к этой Олимпиаде. У нас не было личных разговоров. Я уверена, что это он понимает, мы об этом говорили", – сказала Харлан.

Как выступила Харлан в Токио