Харлан о работе с психологом
Со специалистом спортсменка сотрудничает уже более 10 лет. Их работа нацелена на координацию и сосредоточенность.
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У меня есть спортивный психолог. Он работает с Ломаченко, с Усиком. Я с 2008 года с ним работаю. Он как mental coach – мы работаем с ним на координацию, сосредоточенность,
– отметила Ольга
Харлан тоже рассказала, что не так было в психологической подготовке к Олимпиаде в Токио.
"Он больше сконцентрирован на работе на упражнениях. Возможно, в этом и был его промах в подготовке к этой Олимпиаде. У нас не было личных разговоров. Я уверена, что это он понимает, мы об этом говорили", – сказала Харлан.
Как выступила Харлан в Токио
- В первом же поединке на Олимпийских играх-2020 фехтовальщица на саблях Ольга Харлан потерпела поражение и прекратила борьбу за медали.
- Спортсменка уступила китаянке Ян Хен Ю со счетом 12: 15.
- После неудачи на Играх она опубликовала в своем инстаграме пост, где отметила, что устала и почувствовала себя слабой.
- Фехтовальщица назвала Олимпийские игры-2020 "экзаменом, который она провалила". После Токио она объявила, что берет паузу, чтобы немного пожить без спорта.