Харлан про роботу з психологом
Зі спеціалістом спортсменка співпрацює вже понад 10 років. Їхня робота націлена на координацію та зосередженість.
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У мене є спортивний психолог. Він працює з Ломаченком, з Усиком. Я із 2008 року з ним працюю. Він як mental coach – ми працюємо з ним на координацію, зосередженість,
– зазначила Ольга
Харлан теж розповіла, що не так було в психологічній підготовці до Олімпіади у Токіо.
"Він більше сконцентрований на роботі на вправах. Можливо, в цьому і був його промах у підготовці до цієї Олімпіади. Ми не мали особистих розмов. Я впевнена, що це він розуміє, ми про це говорили", – сказала Харлан.
Як виступила Харлан у Токіо
- У першому ж поєдинку на Олімпійських іграх-2020 українська шаблістка Ольга Харлан зазнала поразки та припинила боротьбу за медалі.
- Спортсменка поступилася поступилась китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15.
- Після невдачі на Іграх вона опублікувала у своєму інстаграмі пост, де зазначила, що втомилася і відчула себе слабкою.
- Фехтувальниця назвала Олімпійські ігри-2020 "екзаменом, який вона провалила". Після Токіо вона оголосила, що бере паузу, аби трохи пожити без спорту.