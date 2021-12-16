Могу показать, как побить Усика, – Бриедис хочет провести реванш с Усиком
Источник:Vringe
Латвийский боксер Майрис Бриедис вспомнил поединок с Александром Усиком. Он заявил, что хочет повторно встретиться с украинцем.
Майрис: Надеюсь, что у нас будет вторая часть
Бриедис рассказал о бое с украинским боксером. Он убежден, что сможет победить Александра в предстоящей встрече.
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"Это был очень сложный бой для меня и Усика, но у нас получился огромный бой. Я надеюсь, что у нас будет вторая часть. Но если случится реванш, я обещаю всем людям, что этот бой будет интереснее. Сейчас у меня и Александра больше опыта. Вот почему я хочу соревнования. Чувствую, что могу больше и могу показать, как побить Усика", – сказал боксер.
По словам боксера, он уже говорил с Усиком о реванше.
Ему нужно побить Тайсона Фьюри, а потом буду я,
– подчеркнул латвиец.
Бриедис уступил Усику
- В 2018 году латвиец проиграл по очкам Александру Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.
- По мнению многих экспертов, бой против латвийца был самым сложным в карьере украинского боксера.
- Боксер провел успешную защиту пояса IBF в октябре 2021 года. Майрис в Риге победил 31-летнего немца Артура Манна и защитил звание чемпиона.