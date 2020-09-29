Украинский полузащитник Богдан Михайличенко рассказал, что мог оказаться в чемпионате Германии, куда его обещал устроить наставник "Зари" Виктор Скрипник. Также игрок сборной Украины мог вернуться в киевское "Динамо", но стороны не смогли прийти к согласию.

В интервью для журнала "Футбол" полузащитник рассказал, что ходили разные слухи относительно его продолжения карьеры, но конкретика была лишь от бельгийского "Андерлехта".

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Трансферные интересы Михайличенко

Главный наставник "Зари" Виктор Скрипник заявлял, что к Богдану Михайличенко есть интерес со стороны немецкого "Вердера" и обещал пристроить футболиста в клубе. Но официального предложения от немецкой команды так и не было.

По словам футболиста, один из конкурентов бельгийцев был шотландский "Рейнджерс", но "Андерлехт" оказался более настойчивым.

Также были слухи, что полузащитником интересовались клубы из УПЛ – "Шахтер" и "Динамо". Со стороны "горняков" не было никакой конкретики. А вот киевский клуб вел переговоры с "Зарей" по возвращению футболиста, но стороны не сумели ударить по рукам.

Карьера Богдана Михайличенко