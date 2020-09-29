Мог вернуться в "Динамо": Михайличенко рассказал, почему выбрал чемпионат Бельгии
Украинский полузащитник Богдан Михайличенко рассказал, что мог оказаться в чемпионате Германии, куда его обещал устроить наставник "Зари" Виктор Скрипник. Также игрок сборной Украины мог вернуться в киевское "Динамо", но стороны не смогли прийти к согласию.
В интервью для журнала "Футбол" полузащитник рассказал, что ходили разные слухи относительно его продолжения карьеры, но конкретика была лишь от бельгийского "Андерлехта".
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Трансферные интересы Михайличенко
Главный наставник "Зари" Виктор Скрипник заявлял, что к Богдану Михайличенко есть интерес со стороны немецкого "Вердера" и обещал пристроить футболиста в клубе. Но официального предложения от немецкой команды так и не было.
По словам футболиста, один из конкурентов бельгийцев был шотландский "Рейнджерс", но "Андерлехт" оказался более настойчивым.
Также были слухи, что полузащитником интересовались клубы из УПЛ – "Шахтер" и "Динамо". Со стороны "горняков" не было никакой конкретики. А вот киевский клуб вел переговоры с "Зарей" по возвращению футболиста, но стороны не сумели ударить по рукам.
Карьера Богдана Михайличенко
- 23-летний футболист стал полноценным игроком "Зари" летом 2019 года, перейдя из киевского "Динамо". Переход состоялся в рамках трансфера Александра Караваева в киевский клуб.
- В сезоне 2019/2020 Богдан стал одним из лидеров "Зари". В его активе 3 гола и 4 результативные передачи в 30 матчах. С луганчанами Богдан стал бронзовым призером УПЛ.
- Контракт с "Зарей" был рассчитан до 30 июня 2023 года.
- В августе 2020 года подписал 4-летний контракт с "Андерлехтом". По данным специализированного портала Transfermarkt, бельгийский клуб уже заплатил "Заре" за Михайличенко 1,5 миллиона евро.