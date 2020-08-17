Михайличенко стал героем в дебютном матче за "Андерлехт"
Украинский полузащитник Богдан Михайличенко отметился голом в дебютном матче за "Андерлехт". Его действия на поле высоко оценили эксперты и поставили наивысший балл.
Во втором туре чемпионата Бельгии "Андерлехт" Михайличенко встречался с "Сент-Трюйденом". Известный портал InStat оценил игроков в этом матче.
Это невероятно: Украинец Михайличенко забил дебютный гол за "Андерлехт": видео
Лучший в команде
После первого тайма "Андерлехт" побеждал со счетом 1:0. Гол забил Михайличенко. Украинец не встретил сопротивления соперников и продрался в штрафную гостей, откуда и нанес точный удар.
Эксперты высоко оценили дебют Михайличенко. Его рейтинг эффективности в матче составил 367 очков. За 79 минут экс-защитник "Зари" выполнил 100 ТТД с браком в 15%. Богдан однажды пробил в ворота соперника, отдал две острые передачи и выиграл аж 17 единоборств из 23. Также совершил 10 перехватов и 4 подбора.
Добавим, что 3 августа Михайличенко официально перешел в бельгийский клуб. Контракт 23-летнего украинца рассчитан на 4 года.
Карьера Богдана Михайличенко
- 23-летний футболист стал полноценным игроком "Зари" летом 2019 года, перейдя из киевского "Динамо". Переход состоялся в рамках трансфера Александра Караваева в киевский клуб.
- В сезоне 2019/2020 Богдан стал одним из лидеров "Зари". В его активе 3 гола и 4 результативные передачи в 30 матчах.
- Контракт с "Зарей" рассчитан до 30 июня 2023 года.