Украинский полузащитник Богдан Михайличенко отметился голом в дебютном матче за "Андерлехт". Его действия на поле высоко оценили эксперты и поставили наивысший балл.

Во втором туре чемпионата Бельгии "Андерлехт" Михайличенко встречался с "Сент-Трюйденом". Известный портал InStat оценил игроков в этом матче.

Это невероятно: Украинец Михайличенко забил дебютный гол за "Андерлехт": видео

Лучший в команде

После первого тайма "Андерлехт" побеждал со счетом 1:0. Гол забил Михайличенко. Украинец не встретил сопротивления соперников и продрался в штрафную гостей, откуда и нанес точный удар.

Эксперты высоко оценили дебют Михайличенко. Его рейтинг эффективности в матче составил 367 очков. За 79 минут экс-защитник "Зари" выполнил 100 ТТД с браком в 15%. Богдан однажды пробил в ворота соперника, отдал две острые передачи и выиграл аж 17 единоборств из 23. Также совершил 10 перехватов и 4 подбора.

Добавим, что 3 августа Михайличенко официально перешел в бельгийский клуб. Контракт 23-летнего украинца рассчитан на 4 года.

Карьера Богдана Михайличенко