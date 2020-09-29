Міг повернутись у "Динамо": Михайліченко розповів, чому обрав чемпіонат Бельгії
Український півзахисник Богдан Михайліченко розповів, що міг опинитись у чемпіонаті Німеччини, куди його обіцяв влаштувати наставник "Зорі" Віктор Скрипник. Також гравець збірної України міг повернутись у київське "Динамо", але сторони не змогли дійти згоди.
У інтерв'ю для журналу "Футбол" півзахисник розповів, що ходили різні чутки щодо його продовження кар'єри, але конкретика була лише від бельгійського "Андерлехта".
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Трансферні інтереси Михайліченка
Головний наставник "Зорі" Віктор Скрипник заявляв, що до Богдана Михайліченка є інтерес зі сторони німецького "Вердера" та обіцяв прилаштувати футболіста у клубі. Але офіційної пропозиції від німецької команди так і не було.
За словами футболіста, один із конкурентів бельгійців був шотландський "Рейнджерс", але "Андерлехт" виявився наполегливішим.
Також були чутки, що півзахисником цікавились клуби з УПЛ – "Шахтар" та "Динамо". Зі сторони "гірників" не було жодної конкретики. А от київський клуб вів перемовини з "Зорею" щодо повернення футболіста, але сторони не зуміли вдарити по руках.
Кар'єра Богдана Михайліченка
- 23-річний футболіст став повноцінним гравцем "Зорі" влітку 2019 року, перейшовши з київського "Динамо". Перехід відбувся у рамках трансферу Олександра Караваєва у київський клуб.
- У сезоні 2019/2020 Богдан став одним з лідерів "Зорі". У його активі 3 голи та 4 результативні передачі у 30 матчах. З луганцями Богдан став бронзовим призером УПЛ.
- Контракт із "Зорею" був розрахований до 30 червня 2023 року.
- У серпні 2020 року підписав 4-річний контракт із "Андерлехтом". За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, бельгійський клуб вже заплатив "Зорі" за Михайліченка 1,5 мільйона євро.