Український півзахисник Богдан Михайліченко розповів, що міг опинитись у чемпіонаті Німеччини, куди його обіцяв влаштувати наставник "Зорі" Віктор Скрипник. Також гравець збірної України міг повернутись у київське "Динамо", але сторони не змогли дійти згоди.

У інтерв'ю для журналу "Футбол" півзахисник розповів, що ходили різні чутки щодо його продовження кар'єри, але конкретика була лише від бельгійського "Андерлехта".

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Трансферні інтереси Михайліченка

Головний наставник "Зорі" Віктор Скрипник заявляв, що до Богдана Михайліченка є інтерес зі сторони німецького "Вердера" та обіцяв прилаштувати футболіста у клубі. Але офіційної пропозиції від німецької команди так і не було.

За словами футболіста, один із конкурентів бельгійців був шотландський "Рейнджерс", але "Андерлехт" виявився наполегливішим.

Також були чутки, що півзахисником цікавились клуби з УПЛ – "Шахтар" та "Динамо". Зі сторони "гірників" не було жодної конкретики. А от київський клуб вів перемовини з "Зорею" щодо повернення футболіста, але сторони не зуміли вдарити по руках.

Кар'єра Богдана Михайліченка