В решающем матче отбора на чемпионат мира 2022 года Артем Довбик появился на поле на 75 минуте, а уже на 79 отличился забитым мячом.
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Довбик мог стоить 10 миллионов
Хорошо вышел на замену, сделал свое дело. Он нападающий – должен забивать. Жаль, что еще третий не забил – вырос бы в цене,
– пошутил Александр Петраков.
После этого журналисты уточнили в исполняющем обязанности главного тренера, что он сказал футболисту после игры. "Говорю: забил бы еще один мяч, уже стоил бы 10 миллионов", – признался наставник. Зал встретил эту шутку громким смехом.
Карьера Артема Довбика
- Артём Довбик – основной форвард СК Днепр-1. В этом сезоне он забил 8 голов и идет вторым в списке бомбардиров премьер-лиги после вингера Динамо Виктора Цыганкова (9 мячей).
- Это уже второй раз форвард заставляет говорить о себе всю футбольную Украину. Впервые это было во время Евро-2020.
- Тогда в 1/8 финала Артём вышел на замену и забил решающий гол в ворота сборной Швеции, который вывел нашу команду в 1/4 финала.
- К слову, авторитетный портал Transfermarkt оценивает контракт Артема Довбика в 1,8 миллиона евро или чуть больше 2 миллионов долларов.