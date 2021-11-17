В решающем матче отбора на чемпионат мира 2022 года Артем Довбик появился на поле на 75 минуте, а уже на 79 отличился забитым мячом.

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Довбик мог стоить 10 миллионов

Хорошо вышел на замену, сделал свое дело. Он нападающий – должен забивать. Жаль, что еще третий не забил – вырос бы в цене,

– пошутил Александр Петраков.

После этого журналисты уточнили в исполняющем обязанности главного тренера, что он сказал футболисту после игры. "Говорю: забил бы еще один мяч, уже стоил бы 10 миллионов", – признался наставник. Зал встретил эту шутку громким смехом.

Карьера Артема Довбика