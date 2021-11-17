У вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу 2022 Артем Довбик з'явився на полі на 75 хвилині, а вже на 79 відзначився забитим м'ячем.
Др слова Україна перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022: відео голів
Довбик міг коштувати 10 мільйонів
Добре вийшов на заміну, зробив свою справу. Він нападник – повинен забивати. Шкода, що ще третій не забив – виріс би в ціні,
– пожартував Олександр Петраков.
Після цього журналісти уточнили у виконувача обов'язків головного тренера, що він сказав футболісту після гри. "Говорю: забив би ще один м'яч, уже б коштував 10 мільйонів", – зізнався наставник. Зал зустрів цей жарт гучним сміхом.
Кар'єра Артема Довбика
- Артем Довбик – основний форвард СК Дніпро-1. У цьому сезоні він забив 8 голів і йде другим у списку бомбардирів прем'єр-ліги після вінгера Динамо Віктора Циганкова (9 м'ячів).
- Це вже вдруге форвард змушує говорити про себе всю футбольну Україну. Вперше таке було під час Євро-2020.
- Тоді в 1/8 фіналу Артем вийшов на заміну та забив вирішальний гол у ворота збірної Швеції, який вивів нашу команду в 1/4 фіналу.
- До слова, авторитетний портал Transfermarkt оцінює контракт Артема Довбика в 1,8 мільйона євро або трохи більше як 2 мільйони доларів.