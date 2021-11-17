У вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу 2022 Артем Довбик з'явився на полі на 75 хвилині, а вже на 79 відзначився забитим м'ячем.

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Довбик міг коштувати 10 мільйонів

Добре вийшов на заміну, зробив свою справу. Він нападник – повинен забивати. Шкода, що ще третій не забив – виріс би в ціні,

– пожартував Олександр Петраков.

Після цього журналісти уточнили у виконувача обов'язків головного тренера, що він сказав футболісту після гри. "Говорю: забив би ще один м'яч, уже б коштував 10 мільйонів", – зізнався наставник. Зал зустрів цей жарт гучним сміхом.

Кар'єра Артема Довбика