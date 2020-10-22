Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич на старте второго тайма против "Шахтера" в Лиге чемпионов забил блестящий гол из-за пределов штрафной, начав камбэк "мадридцев".

"Реал" провалил первый тайм в матче с "Шахтером" – 0:3. Не в такое начало стартового матча в Лиге чемпионов ожидали хозяева встречи. Поэтому первую 45-минутку в свой актив могли добавить только гости из Украины, пишет 24 канал.

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Невероятный гол Модрича

"Мадридцы" быстрее начали второй тайм. Уже на 54-й минуте болельщики увидели гол-шедевр от хорвата Модрича. Полузащитник, который был одним из самых опытных игроков в составе "Реала", взял инициативу в свою руки и повел молодых партнеров по команде в атаку. Модрич решился на дальний удар, и мяч влетел точно под штангу. Голкипер Трубин только взглядом провел мяч в сетку ворот.

Этот гол начал камбэк "сливочных". Но хозяевам лишь немного не хватило, чтобы вырвать хотя бы ничью в матче. Итоговый счет встречи – 2:3 в пользу "горняков".

Хорватский полузащитник стал лишь четвертым игроком, который забивал за "Реал" в еврокубках в возрасте 35 лет и старше. Такое достижение подчинялось только Альфредо Ди Стефано, Ференце Пушкашу и Пако Хенто.

Гол Луки Модрича в ворота "Шахтера"