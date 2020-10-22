Хорватський півзахисник "Реала" Лука Модріч на старті другого тайму проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів забив блискучий гол з-за меж штрафного майданчика, розпочавши камбек "мадридців".

"Реал" провалив перший тайм у матчі з "Шахтарем" – 0:3. Не на такий початок стартового матчу у Лізі чемпіонів очікували господарі зустрічі. Тому першу 45-хвилинку у свій актив могли додати лише гості з України, пише 24 канал.

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Неймовірний гол Модріча

"Мадридці" жвавіше розпочали другий тайм. Вже на 54-й хвилині вболівальники побачили гол-шедевр від хорвата Модріча. Півзахисник, який був одним із найдосвідченіших гравців у складі "Реала", взяв ініціативу у свою руки та повів молодих партнерів по команді в атаку. Модріч наважився на дальній удар, і м’яч влетів точно під штангу. Голкіпер Трубін лише поглядом провів м'яч у сітку воріт.

Цей гол розпочав камбек "вершкових". Але господарям лише трохи не вистачило, щоб вирвати бодай нічию у матчі. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:3 на користь "гірників".

Хорватський півзахисник став лише четвертим гравцем, який забивав за "Реал" у єврокубках у віці 35 років та старше. Таке досягнення підкорювалось лише Альфредо Ді Стефано, Ференцу Пушкашу та Пако Хенто.

Гол Луки Модріча у ворота "Шахтаря"