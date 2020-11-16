Хорватский хавбек "Реала" Лука Модрич близок к тому, чтобы сменить клубную прописку. Игрок может перебраться в чемпионат США.

35-летний полузащитник может пополнить состав "Лос-Анджелес Гэлакси". Об этом сообщает издание Fichajes.

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Переезд в США

Американцы хотят усилить свою команду звездным футболистом "королевского клуба". В этот клуб Модрич переберется после сезона-2020/21.

Боссы "Лос-Анджелес Гэлакси" готовы предложить полузащитнику зарплату в 12 миллионов долларов в год. Такой заработок не только значительно пополнит бюджет хорвата, но и сделает его самым высокооплачиваемым игроком МЛС.

Этот клуб не единственный заинтересован в услугах игрока. Также конкурентами "Лос-Анджелеса" будут "Ди Си Юнайтед", "Атланта Юнайтед" и "Интер Майами". Добавим, что последние также претендуют на другого защитника мадридцев Марсело.

Большим плюсом, который добавляет реальности таким трансферам, является то, что одним из совладельцев американского клуба является бывшая звезда "Реала" Дэвид Бекхэм.