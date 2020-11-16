Хорватський хавбек "Реала" Лука Модріч близький до того, щоб змінити клубну прописку. Гравець може перебратись у чемпіонат США.

35-річний півзахисник може поповнити склад "Лос-Анджелес Гелаксі". Про це повідомляє видання Fichajes.

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Переїзд у США

Американці хочуть підсилити свою команду зірковим футболістом "королівського клубу". В цей клуб Модріч перебереться після сезону-2020/21.

Боси "Лос-Анджелес Гелаксі" готові запропонувати півзахиснику зарплату у 12 мільйонів доларів на рік. Такий заробіток не лише значно поповнить бюджет хорвата, а й зробить його найбільш високооплачуваним гравцем МЛС.

Цей клуб не єдиний, який зацікавлений у послугах гравця. Також конкурентами "Лос-Анджелеса" будуть "Ді Сі Юнайтед", "Атланта Юнайтед" та "Інтер Маямі". Додамо, що останні також претендують на іншого захисника мадридців Марсело.

Великим плюсом, який додає реальності таким трансферам є те, що одним зі співвласників американського клубу є колишня зірка "Реала" Девід Бекхем.