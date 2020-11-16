Модріч несподівано переїде у США: хорват отримуватиме найбільшу зарплату у МЛС
Хорватський хавбек "Реала" Лука Модріч близький до того, щоб змінити клубну прописку. Гравець може перебратись у чемпіонат США.
35-річний півзахисник може поповнити склад "Лос-Анджелес Гелаксі". Про це повідомляє видання Fichajes.
Варто прочитати Щедрий контракт для капітана: Рамос може перейти у ПСЖ
Переїзд у США
Американці хочуть підсилити свою команду зірковим футболістом "королівського клубу". В цей клуб Модріч перебереться після сезону-2020/21.
Боси "Лос-Анджелес Гелаксі" готові запропонувати півзахиснику зарплату у 12 мільйонів доларів на рік. Такий заробіток не лише значно поповнить бюджет хорвата, а й зробить його найбільш високооплачуваним гравцем МЛС.
Цей клуб не єдиний, який зацікавлений у послугах гравця. Також конкурентами "Лос-Анджелеса" будуть "Ді Сі Юнайтед", "Атланта Юнайтед" та "Інтер Маямі". Додамо, що останні також претендують на іншого захисника мадридців Марсело.
Великим плюсом, який додає реальності таким трансферам є те, що одним зі співвласників американського клубу є колишня зірка "Реала" Девід Бекхем.
- У 2012 році Модріч підписав 5-річний контракт із "Реалом". Завдяки хорошій грі став одним із лідерів атак "королівського клубу". Боси команди запропонували хавбеку продовжити контракт до 2020 року та отримали позитивну відповідь.
- Залишався ключовим гравцем попри зміни тренерського штабу команди. Під керівництвом Зінедіна Зідана тричі поспіль підіймав над головою трофей Ліги чемпіонів та був включений у символічні команди турніру.
Поділитися новиною