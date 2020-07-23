Модель Playboy Даниэлла Чавес во время карантина купила у себя на родине футбольный клуб третьей лиги "Ранкагуа Сур".

Модель пообещала вывести команду в элитный дивизион чемпионата Чили. Об этом сообщают "Факты".

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Что известно о Даниэлле Чавес

Даниэлла Чавес родился в 1990 году в Лас-Кондес. Девушка с детства мечтала стать моделью и увлекалась модными журналами. С 16 лет она стала ходить на кастинги и модельные показы.

В 2014 году Даниэлла попала в Playboy, став девушкой месяца. По словам Чавес, ее формы и тело натуральные.

Кстати, в свое время аппетитная блондинка, у которой больше 13 миллионов подписчиков в Instagram, хвасталась тем, что в 2015 году переспала с легендой футбола Криштиану Роналду, когда у португальца были отношения с россиянкой Ириной Шейк.

"Сначала Криштиану был очень застенчивым, но когда осмелел, стал настоящим мужчиной, хотя и немного испуганным. Он любил меня, но дело было не в этом. Я просто хотела осуществить мечту и заняться с ним сексом. Меня увлекло его тело. Ему понравились мое лицо, моя грудь и тот факт, что он никогда не спал с моделью Playboy", – рассказывала Даниэлла Чавес в интервью The Sun.

Фото Даниэллы Чавес