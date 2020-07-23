Модель Playboy Даніелла Чавес під час карантину купила у себе на батьківщині футбольний клуб третьої ліги "Ранкагуа Сур".

Модель пообіцяла вивести команду в елітний дивізіон чемпіонату Чилі. Про це повідомляють "Факти".

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Що відомо про Даніеллу Чавес

Даніелла Чавес народилася в 1990 році в місті Лас-Кондес. Дівчина з дитинства мріяла стати моделлю і захоплювалася модними журналами. З 16 років вона стала ходити на кастинги і модельні покази.

У 2014 році Даніелла потрапила в Playboy, ставши дівчиною місяця. За словами Чавес, її форми і тіло натуральні.

До речі, свого часу апетитна блондинка, у якої більше 13 мільйонів підписників у Instagram, хвалилася тим, що в 2015 році переспала з легендою футболу Кріштіану Роналду, коли у португальця були відносини з росіянкою Іриною Шейк.

"Спочатку Кріштіану був дуже сором'язливим, але коли осмілів, став справжнім чоловіком, хоча і трохи переляканим. Він любив мене, але справа була не в цьому. Я просто хотіла здійснити мрію і зайнятися з ним сексом. Мене захопило його тіло. Йому сподобалися моє обличчя, мої груди і той факт, що він ніколи не спав з моделлю Playboy", – розповідала Даніелла Чавес в інтерв'ю The Sun.

Фото Даніелли Чавес