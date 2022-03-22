"Даже не хочу его фамилию слышать"

Алиев в очередной раз "проехался" по Анатолию Тимощуку, ни разу не прокомментировавшему полномасштабную войну в Украине. Он подчеркнул, что никогда не пожмет даже руку предателю.

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"Никогда не пожму руку Тимощуку. Даже не хочу его фамилию слышать. Человек показывал, какой он патриот. Ленты рисовал на своих, б***ь, щечках. Стринги ему надо, надеть русские туфельки-каблучки и ходить в них. Человек выбрал просто деньги, деньги ему главное.

А то, что ты выигрывал Лигу чемпионов, с флагом бегал... Ты бы лучше российский флаг взял, с ним бегал. Мне очень досадно, что я с этой мерзостью играл в одной сборной", – сказал Алиев.

Экс-игрок сборной Украины подчеркнул, что для Тимощука главное – деньги. Он назвал его хохлом и сравнил с мародерами, орудующими в военное время.

В заключение Александр добавил, что Анатолия стоило бы привезти на НСК "Олимпийский" в Киев, чтобы каждый желающий подошел к нему и ударил палкой.

Тимощук не прокомментировал полномасштабное вторжение России, он продолжает работать у оккупантов. Поэтому УАФ лишила его рекорда и всех наград.