"Навіть не хочу його прізвище чути"

Алієв вкотре "проїхався" по Анатолію Тимощуку, який жодного разу не прокоментував повномасштабну війну в Україні. Він наголосив, що ніколи не потисне навіть руку зрадникові.

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"Ніколи не потисну руку Тимощуку. Навіть не хочу його прізвище чути. Людина показувала, який він патріот. Стрічки малював на своїх, б***ь, щічках. Стрінги йому треба, надіти російські туфельки-каблучки і ходити в них. Людина вибрала просто гроші. Гроші йому головне.

А те, що ти вигравав Лігу чемпіонів, із прапором бігав... Ти б краще російський прапор узяв, з ним бігав. Мені дуже прикро, що я із цією мерзотою грав у одній збірній", – сказав Алієв.

Ексгравець збірної України наголосив, що для Тимощука головне – гроші. Він назвав його хохлом та порівняв із мародерами, які орудують у воєнний час.

На кінець Олександр додав, що Анатолія варто було б привезти на НСК "Олімпійський" до Києва, щоб кожен охочий підійшов до нього та вдарив палицею.

Тимощук не прокоментував повномасштабне вторгнення Росії, він і далі продовжує працювати в окупантів. Через це УАФ позбавила його рекорду та всіх нагород.