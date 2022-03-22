"Путин – шакал"

Алиев уже даже придумал господин действий, если бы вдруг встретился с президентом России. Эксфутболист настроен решительно.

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Я ему просто скажу одно – шакал ты. У тебя ничего нет в душе. Понятно, что перед тем, как встретиться, меня будет "шмонать" охрана,

– сказал Алиев.

Однако бывший игрок национальной команды уверяет, что словесной перепалки маловато.

"Не знаю, где спрячу, но найду, где спрятать, но перережу ему горло. Тогда, я думаю, будет мир во всем мире. Чем? Ну, чем не пронесешь, но кое-что можно сделать. Даже то же самое лезвие. А где его пронести, я знаю", – добавил экс-футболист.

Отметим, что Алиев родился в России, там проживает большинство его родных. Уже больше трех недель, как Александр находится в рядах территориальной обороны Киева.