С начала полномасштабного вторжения футбольные организации пытаются избегать контактов со страной-террористкой. Однако далеко не все придерживаются такой позиции и продолжают сотрудничество с враждебным государством.

Так накануне впервые состоялся контрольный матч команды из страны ЕС против "запоребрикового" Динамо. А на турнир в Москву в скором времени приедет немало экс-звезд футбола на так называемый "Турнир легенд".

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Уважение лиге за позицию

Очередным позорным проявлением сотрудничества с россиянами мог стать трансфер 23-летнего американца Хесуса Феррейры из Далласа в Спартак. Клуб был готов принять предложение в 13 миллионов долларов и сам футболист хотел перейти в Россию и вел активные переговоры по личным условиям.

Однако в дело вмешалась MLS. Лига заблокировала возможный переход из-за "рисков для американских структур, ведущих бизнес с российскими субъектами".

Отметим, что MLS имеет полномочия отменять трансферы, потому что вся документация проходит через офис. Даллас пока что отказался комментировать ситуацию.

Кто такой Хесус Феррейра

Воспитанник Далласа, за первую команду которого играет с 2017 года

Всего провел за клуб 157 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 28 ассистов

За национальную команду США дебютировал в 2020 году и уже сыграл 23 матча, в которых забил 15 голов

Лучший бомбардир Золотого кубка КОНКАКАФ-2023.

. Переход Феррейры входил бы в топ-10 самых дорогих трансферов в истории MLS.