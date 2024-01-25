Так напередодні вперше відбувся контрольний матч команди із країни ЄС проти "запорєбрікового" Динамо. А на турнір у Москву незабаром приїде чимало ексзірок футболу на так званий "Турнір легенд".

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Повага лізі за позицію

Черговим ганебним проявом співпраці з росіянами міг стати трансфер 23 річного американця Хесуса Феррейри з Далласа до Спартака. Клуб був готовий прийняти пропозицію у 13 мільйонів доларів і сам футболіст хотів перейти в Росію та вів активні перемовини щодо особистих умов.

Проте у справу втрутилася MLS. Ліга заблокувала можливий перехід через "ризики для американських структур, які ведуть бізнес з російськими суб’єктами".

Зазначимо, що MLS має повноваження скасовувати трансфери, тому що вся документація проходить через їхній офіс. Даллас наразі відмовився коментувати ситуацію.

До слова. Перехід Феррейри входив би в топ-10 найдорожчих трансферів в історії MLS.

Хто такий Хесус Феррейра