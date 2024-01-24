Российские пропагандисты создают параллельную реальность для жителей болот и всего мира. Мол, посмотрите, в России все хорошо и к ней не брезгуют приезжать футбольные звезды прошлого.

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Фрей: Шевченко – мой хороший друг

Всем известно, что бывшие футболисты получат неплохие гонорары за участие в этом позорном сборище, а для мировых СМИ они будут рассказывать о "спорте вне политики".

Недавно россияне обнародовали перечень звезд, приглашенных на турнир, который запланирован на 10-11 февраля. Там много известных в прошлом футболистов: Рикарду Куарежма, Уильям Галлас, Флоран Малуда, Георгиос Карагунис, Нуну Гомеш, Педро Мендеш, Дуглас Майкон, Александр Глеб, Эмануэль Эбуэ, Хасан Кабзе.

В их числе оказался бывший голкипер сборной Франции и ряда итальянских клубов Себастьян Фрей. Однако 43-летний француз опроверг свое участие в этом турнире.

"Я был там несколько лет назад до войны. Я не буду участником турнира в этом году.

Потому что Шевченко мой хороший друг. И я поддержу его на выборах", – сообщил Фрей.

Отметим, что выборы президента УАФ пройдут 25 января на внеочередном Конгрессе. Единственным кандидатом на должность Андрей Шевченко.

Кто такой Себастьян Фрей