Так накануне впервые состоялся контрольный матч команды из страны ЕС против "запоребрикового" Динамо. А на турнир в Москву в скором времени приедет немало экс-звезд футбола на так называемый "Турнир легенд".
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Уважение лиге за позицию
Очередным позорным проявлением сотрудничества с россиянами мог стать трансфер 23-летнего американца Хесуса Феррейры из Далласа в Спартак. Клуб был готов принять предложение в 13 миллионов долларов и сам футболист хотел перейти в Россию и вел активные переговоры по личным условиям.
Однако в дело вмешалась MLS. Лига заблокировала возможный переход из-за "рисков для американских структур, ведущих бизнес с российскими субъектами".
Отметим, что MLS имеет полномочия отменять трансферы, потому что вся документация проходит через офис. Даллас пока что отказался комментировать ситуацию.
Кто такой Хесус Феррейра
- Воспитанник Далласа, за первую команду которого играет с 2017 года
- Всего провел за клуб 157 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 28 ассистов
- За национальную команду США дебютировал в 2020 году и уже сыграл 23 матча, в которых забил 15 голов
- Лучший бомбардир Золотого кубка КОНКАКАФ-2023.