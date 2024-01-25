Так накануне впервые состоялся контрольный матч команды из страны ЕС против "запоребрикового" Динамо. А на турнир в Москву в скором времени приедет немало экс-звезд футбола на так называемый "Турнир легенд".

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Уважение лиге за позицию

Очередным позорным проявлением сотрудничества с россиянами мог стать трансфер 23-летнего американца Хесуса Феррейры из Далласа в Спартак. Клуб был готов принять предложение в 13 миллионов долларов и сам футболист хотел перейти в Россию и вел активные переговоры по личным условиям.

Однако в дело вмешалась MLS. Лига заблокировала возможный переход из-за "рисков для американских структур, ведущих бизнес с российскими субъектами".

Отметим, что MLS имеет полномочия отменять трансферы, потому что вся документация проходит через офис. Даллас пока что отказался комментировать ситуацию.

К слову. Переход Феррейры входил бы в топ-10 самых дорогих трансферов в истории MLS.

Кто такой Хесус Феррейра