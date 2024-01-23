Словацкий Слован, несмотря на немалый скандал, сыграл против представителя страны-агрессора. Даже ультиматум от пражской Славии не подействовал на клуб из Братиславы.

Читайте также Тимощук помогал "ДНР" в 2015-м: бывшая жена рассказала новые детали об изменнике

Словацкий клуб дружит с представителями террористов

Президент Слована Иван Кмотрик попытался оправдаться по поводу позорного матча. Он сообщил, что в Катаре больше не с кем было играть.

А с кем нам играть, когда Динамо тоже тренируется здесь? Мы хотели сыграть против сбалансированного соперника,

– сказал Кморик.

Впервые о спаринге с командой страны-террористки сообщил ассистент тренера Слована Любош Беньковский. В своем инстаграмме он опубликовал список команд, с которыми чемпион Словакии запланировал товарищеские матчи на сборе в Катаре.

Позже Беньковский отредактировал свой пост, удалив упоминание о московском Динамо.

Впоследствии поединок все же прошел. Слован проиграл представителю страны-агрессора со счетом 1:2. Кстати, в составе словацкой команды гол забил бывший хавбек Днепра Джаба Канкава.

Пресс-служба Слована стыдливо молчит о сыгранном поединке. Московское Динамо вело прямую трансляцию матча и сообщило о конечном результате.

К слову. Московское Динамо с июля 2023 года тренирует чешский тренер Марцел Личко. Он переехал в Россию из Беларуси еще в 2020 году. Очевидно, что никаких упреков совести специалист не испытывает.