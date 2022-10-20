Роналду демонстративно пошел в раздевалку прямо во время матча МЮ – Тоттенхэм: красочное фото

В среду, 19 октября, прошел центральный матч 12-го тура УПЛ. Манчестер Юнайтед одержал уверенную победу над Тоттенхэмом.

В стартовом составе МЮ снова не нашлось места главной звезде команды Криштиану Роналду. Но забивать нашлось кому. Голы Фреда и Фернандеша во втором тайме принесли клубу из Манчестера победу со счетом 2:0, пишет 24 канал.

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Роналду продолжает конфликтовать

Роналду просидел весь матч против Тоттенхэма на скамейке запасных. Еще до финального свистка Криштиану покинул ряд запасных Манчестер Юнайтед и ушел в подтрибунное помещение.



Роналду пошел в раздевалку еще до окончания матча МЮ / Скриншот с трансляции

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг не стал комментировать такой поступок португальского нападающего. Наставник разберется со своим футболистом уже 20 октября.

После победы МЮ с 19 очками идет на 5-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

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Это уже далеко не в первый раз, когда Роналду отстраняется от команды и открыто показывает свое недовольство.

Ранее после разгрома от Брентфорда Криштиану не пожал руку главному тренеру и даже не пошел поблагодарить фанатский сектор МЮ.

Также португалец прямо во время товарищеского матча против испанского Райо Вальекано покинул пределы стадиона. Футболист недоволен своим положением в команде. Роналду все чаще не только выходит из запасных, но и вообще смотреть за игрой со скамьи.

Звездный нападающий уже давно говорит о том, что хочет покинуть МЮ и перебраться в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Но большинство топовых европейских клубов отказались от приобретения строптивого Роналду.

В сезоне-2022/2023 Роналду провел за "красных дьяволов" 12 матчей, в которых отличился 2 голами и одним ассистом.