Английский клуб серьезно присматривается к варианту возвращения бывшего голкипера команды. Это связано с тем, что первый номер МЮ Андре Онана, перебравшийся в июле 2023-го из миланского Интера, пропустит несколько матчей "красных дьяволов" в текущем сезоне-2023/2024.

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Возвращение "бывшего"?

Этот пропуск будет потому, что Онана отправится со сборной Камеруна на Кубок африканских наций, который пройдет с 13 января по 11 февраля уже нового 2024-го года. Если его национальная команда дойдет до финала соревнований, то Андре пропустит 8 поединков МЮ.

Поэтому манчестерскому клубу нужно закрыть этот пробел в воротах в период отсутствия Онана.

Теперь возникает только вопрос, согласится ли на это возвращение сам 32-летний испанский страж ворот, который после ухода из МЮ все еще находится без клуба. У СМИ даже была информация, если Давид не найдет в ближайшее время команды, то может повешать бутсы на гвоздь.

Напомним, что в конце прошлого сезона-2022/2023 дороги испанского вратаря и МЮ разошлись. Стороны не смогли ударить по рукам относительно нового контракта, ведь "красные дьяволы" предлагали футболисту пойти на уменьшение зарплаты - с 375 тысяч фунтов до 200 тысяч в месяц. Однако такое предложение не устроило чемпиона Англии.