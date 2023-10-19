Хотя именно гости из Дании первыми размочили нули на табло. На 42-й минуте это сделал нападающий английского Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд.

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Услышал в спину страшные угрозы

Во втором тайме команды обменялись голами. Взятие ворот от Сан-Марино стало для этой сборной историческим достижением и было весом победы. Празднование футболистов это только подтвердило. Игроки так радовались, словно вышли на Евро-2024 в Германию.

Финальный свисток зафиксировал выездную победу Дании над Сан-Марино 1:2.

По ходу поединка хозяева не раз грубо играли против форварда Дании Гойлунда. В одном из эпизодов ему досталось коленом в спину. Он не только ощутил сильную боль, но и получил угрозы в свою сторону от соперника. Один из игроков хозяев уверял, что в следующей встрече Расмус должен быть осторожным.

К слову. Дания уже провела два матча против Сан-Марино в отборе на Евро-2024. Впереди у нее встречи против Словении и Северной Ирландии, которые пройдут в ноябре.

После матча Расмус рассказал, что услышал от футболиста Сан-Марино во время встречи.

Они говорили: "Жди следующей дуэли, мы тебя сломаем, терять нечего". Рефери не понимал итальянского, поэтому я его не виню. Я знаю итальянский. Некоторые игроки Сан-Марино подбегали и говорили всякую гадость. Потом толкали, избивали, больно хватали. Я считаю, что это неуважение. Так нельзя поступать. Поэтому после нашего гола я показал им наше знамя и сильно аплодировал,

– рассказал форвард сборной Дании.