Речь идет о 32-летнем испанском голкипере Давиде де Хеа, который продолжает ждать предложения от топовых футбольных клубов. Ведь в июле 2023 года де Хеа покинул Манчестер Юнайтед, с которым у него закончился контракт.

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Европейские клубы не должны ошибиться

Уже около трех месяцев титулованный страж ворот находится без клуба. Хотя отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии. Футболист аргументировал свое решение тем, что не гонится за деньгами, которые уже и так солидно сделал за свою уже успешную карьеру.

За это время без футбола испанский игрок отыграл роскошную свадьбу со своей любимой.

Отметим, что свою карьеру Де Хеа хочет продолжить в "большом" клубе, гарантирующем ему первый номер в воротах команды. Если такое предложение не поступит, то голкипер больше не будет видеть смысл продолжать свою профессиональную карьеру.

Футбольный мир может потерять очень опытного и талантливого вратаря.

СМИ сватают чемпиона Англии сразу в несколько европейских грандов – Баварию, ПСЖ и Интер. Также не исключают вариант с возвращением Де Хеа к "красным дьяволам", которые некрасиво избавились от своего опытного голкипера.

Ведь к игре Андре Онаны очень много претензий. Кажется, что камерунский голкипер очень часто в пользу того или иного соперника МЮ. Поэтому Онане нужно задуматься над своей игрой в футболке английского клуба, пока это еще не поздно.

Главное о футбольной жизни Давида де Хеа