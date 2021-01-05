У середу, 6 січня, відбудеться манчестерське дербі – в гості до МЮ завітає МанСіті. Але це буде матч не в рамках АПЛ, а півфінал Кубка футбольної ліги. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Попри те, що це команди з одного міста, навряд чи цей матч можна назвати принциповим дербі. Але це півфінальний матч, за крок до фіналу, а відтак і титулу. Та й програвати – не у стилі цих команд, пише 24 канал.

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Хоча останній матч між цими командами, який відбувся не так давно – 12 грудня 2020 року, закінчився без забитих голів. І деякі з експертів та колишніх гравців команд висловлювали своє невдоволення.

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Обидві команди підходять до цього матчу з чудовими серіями. МЮ не програє з 8 грудня, коли поступися РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів. Після цього п'ять перемог та дві нічиї. завдяки цьому МЮ вийшов на друге місце, набравши 33 очки. Стільки ж в Ліверпуля, який зіграв на один матч більше.

В МанСіті ще краща серія без поразок – 11 матчів (8 перемог та три нічиї). В турнірній таблиці команда поки на 5 місці, але "містяни" зіграли на два матчі менше, аніж Ліверпуль, і відстають від них лише на чотири очки.

В останньому матчі МанСіті впевнено переміг на виїзді Челсі, забивши три голи ще до перерви. Зіграв у цьому матчі й Олександр Зінченко, який віддав передгольовий пас.

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Що прогнозують букмекери

МанСіті має більше шансів на перемогу в цьому матчі, відтак і виходу в фінал. На перемогу "містян" в основний час букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 2,07. На те, що перемогу святкуватиме МЮ – 3,76. Що в основний час переможця виявлено не буде (нічия в основний час) – 3,96.

На вихід у фінал Кубка футбольної ліги шанси "червоних дияволів" оцінені коефіцієнтом 2,48. на прохід Манчестер Сіті – 1,54.

Можна зробити й ставку на те, що переможець протистояння буде визначатися у серії пенальті. На такий підсумок матчу коефіцієнт 7,00. При цьому в такому випадку шанси обох команд на прохід у наступний раунд рівні – по 12,00.

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті відбудеться в середу, 6 січня. Початок матчу о 21:45. Переможець цього матчу у фіналі зіграє проти переможця пари Тоттенхем – Брентфорд, який відбудеться у вівторок, 5 січня.