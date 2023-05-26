Уже в первом тайме счет в матче был 2:0 в пользу "красных дьяволов". Голы в свой актив занесли Каземиро и Антони Марсьяль. После перерыва МЮ продолжило огорчать голкипера Челси.

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Фанаты "синих" утратили веру в команду

Мяч еще дважды залетел в ворота лондонского клуба. Сначала Бруну Фернандеш сделал счет встречи 3:0, а уже через 5 минут Маркус Рафшфорд довел свое преимущество до 4:0. "Аристократы" смогли лишь на гол престижа, который забил Жуан Феликс.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу МЮ над Челси 4:1.

Во время матча фанаты Челси публично показали, что не верят в команду и уже привыкли к поражениям. Ведь фиаско в матче против Манчестер Юнайтед стало уже 16 в этом сезоне АПЛ-2022/2023. Тем самым болельщики "синих" обесценили игру и старания "красных дьяволов".

Вы – не особенные, мы проигрываем каждую неделю,

– пели во время матча фанаты Челси.