Вже у першому таймі рахунок у матчі був 2:0 на користь "червоних дияволів". Голи у свій актив занесли Каземіро та Антоні Марсьяль. По перерві МЮ продовжило засмучувати голкіпера Челсі.
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Фанати "синіх" втратили віру у команду
М'яч ще двічі залетів у ворота лондонського клубу. Спершу Бруну Фернандеш зробив рахунок зустрічі 3:0, а вже через 5 хвилин Маркус Рафшфорд довів свою перевагу до 4:0. "Аристократи" спромоглись лише на гол престижу, який забив Жуан Фелікс.
Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу МЮ над Челсі 4:1.
Під час матчу фанати Челсі публічно показали, що не вірять у команду та вже звикли до поразок. Адже фіаско у матчі проти Манчестер Юнайтед стало вже 16-м у цьому сезоні АПЛ-2022/2023. Тим самим уболівальники "синіх" знецінили гру та старання "червоних дияволів".
Ви – не особливі, ми програємо кожного тижня,
– співали під час матчу фанати Челсі.
- Лондонський клуб продовжує провалювати сезон. Навіть повернення Френка Лемпарда не врятувало ситуацію. Челсі за 37 турів набрало 43 бали та йде лише на 12-й позиції. Щодо МЮ, то команда з 72 очками замикає топ-3 АПЛ.
- Попереду в МЮ матч АПЛ проти Фулхема та фінал Кубка Англії проти МанСіті. Челсі ж зіграє з Ньюкаслом.