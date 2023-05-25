Как отметил совладелец фан-сайта Челси LondonsFirst.com под ником Pys в своем твиттере, Томас Тухель провел ночь в компании девушки Тимо Вернера. Этот поступок мог быть одним из факторов, почему ухудшились отношения между наставником и его подопечными.
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Провел ночь с любимой подопечного
Сам совладелец сайта узнал эту скандальную историю из представителя некоммерческой организации, занимающейся содержанием "Стэмфорд Бридж".
Вернер покинул лондонскую команду в августе 2022 года. Тухель ушел с поста главного тренера Челси в сентябре того же года.
Не исключено, если эта зашкварная история повлияла на судьбу обоих в лондонском клубе. Интересно, что было в голове Тухель в тот момент, когда он переспал с любимой своего подопечного?
Еще при освобождении Тухель владелец Челси Тодд Бёли заметил, что хочет построить крепкий клуб с дружественным коллективом. Однако немецкому наставнику выполнить эту задачу боссу клуба не удалось. Он только разрушил то, что сделать его предшественники.
Тренерский опыт Тухеля в Челси
- В конце января 2021 года лондонский клуб объявил о подписании контракта с Томасом Тухелем.
- Команда играла под руководством немецкого наставника до 7 сентября 2022 года, после чего Тухель покинул Лондон и был назначен главным тренером мюнхенской Баварии, где лишил клуба почти всех титулов.
- Во главе Челси провел 100 матчей и привел команду в три трофея. В сезоне-2020/2021 одержал вместе с Челси победу в Лиге чемпионов. В том же году стал лучшим клубным тренером года.