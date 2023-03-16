Мэр Парижа осудила намерения МОК допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

В 2024 году столица Франции примет летние Олимпийские игры. Власти Парижа в очередной раз отметили недопустимость участия спортсменов из стран-агрессоров в крупнейших международных соревнованиях.

Чуть больше года остается до старта Олимпийских игр-2024, которые состоятся в Париже. Международный олимпийский комитет вопреки здравому смыслу решил подыграть агрессорам и допустить к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Такие намерения Комитета вызвали волну негодования в цивилизованном мире.

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Анн Идальго: Не могу представить, что МОК примет такое решение

Последовательную позицию по продолжению изоляции атлетов из стран-агрессоров придерживаются власти столицы Франции. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что приложит все усилия, чтобы представителей России и Беларуси не допустили к участию в Олимпиаде-2024.

"Я не могу представить, что МОК примет такое решение. Ни на секунду не могу представить, что МОК захочет оставить такое наследие. Поэтому сделаю все, что в моих силах, чтобы этого не произошло".

Мы должны действовать сейчас. Тот факт, что МОК выбрал Париж для проведения этой Олимпиады, очень символичен, потому что это столица прав человека. Это город, где со времен Французской революции были подписаны все великие универсальные декларации прав человека. Это страна и город, которые не могут отвести взгляд, когда речь идет о правах человека", – заявила Идальго.

Напомним, что Анн Идальго дважды посещала Украину с начала военной агрессии России и своими глазами видела "нейтральность" России и Беларуси. Глава Парижа придерживается позиции , пока российские войска находятся на территории Украины, никаких спортсменов из стран-террористов не должно быть на международных соревнованиях.

Отметим, что украинские олимпийские чемпионы обратились к мэру Парижа с просьбой не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024.