Трохи більше як рік залишається до старту Олімпійських ігор-2024, які відбудуться в Парижі. Міжнародний олімпійський комітет всупереч здоровому глузду вирішив підіграти агресорам та допустити до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Такі наміри Комітету викликали хвилю обурення в цивілізованому світі.

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Анн Ідальго: Не можу уявити, що МОК прийме таке рішення

Послідовної позиції щодо продовження ізоляції атлетів з країн-агресорів дотримується влада столиці Франції. Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що докладе всіх зусиль, щоб представників Росії та Білорусі не допустили до участі в Олімпіаді-2024.

"Я не можу уявити, що МОК прийме таке рішення. Ні на секунду не можу уявити, що МОК захоче залишити таку спадщину. Тому зроблю все, що в моїх силах, щоб цього не сталося.

Ми повинні діяти зараз. Той факт, що МОК вибрав Париж для проведення цієї Олімпіади, є дуже символічним, тому що це столиця прав людини. Це місто, де з часів Французької революції були підписані всі великі універсальні декларації прав людини. Це країна і місто, які не можуть відвести погляд, коли мова йде про права людини", – заявила Ідальго.

Нагадаємо, що Анн Ідальго двічі відвідувала Україну з початку військової агресії Росії та на власні очі бачила "нейтральність" Росії та Білорусі. Очільниця Парижа дотримується позиції, що поки російські війська знаходяться на території України, ніяких спортсменів з країн-терористів не повинно бути на міжнародних змаганнях.

Зазначимо, що українські олімпійські чемпіони звернулися до мера Парижа з проханням не допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024.