Легендарные украинские спортсмены по-разному встретили Новый год: кто-то – вместе с промосковскими попами, а кто-то – с настоящими героями, защищающими наше государство от российской орды.

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Кличко в Бахмуте

Виталий Кличко откликнулся на приглашение украинских военнослужащих из батальона "Свобода" и приехал в одну из самых горячих точек фронта – крепость-Бахмут.

"Наши воины защищают украинцев днем и ночью, в будни и по праздникам, в дождь и снег. И встречают Новый год в боевых условиях. Уставшие, с желанием выспаться, обнять в праздники близких, от которых они далеко. Но – несокрушимы и решительны.

Бойцы пригласили меня встретить Новый год с ними. Так что поехал поддержать, поблагодарить, отвезти помощь снаряжением. И подарить небольшую культурную программу для поддержания боевого духа.

Шлем вам поздравления из Бахмута. С победным 2023 годом! Слава Украине! Слава ее героям!", – написал в поздравлении мэр Киева.

Легендарный чемпион также записал мотивирующее видео с украинскими героями, опубликованное в Twitter.

Видео Виталий Кличко в Бахмуте

Ранее мы рассказывали, что действующий обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик записал новогоднее поздравление для украинцев. Сделал он это в футболке с надписью ВСУ и на побережье Черного моря.