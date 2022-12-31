"Хочу поздравить всех с новым годом. И пожелать всем единого. То, чего хочу я и все мы, все украинцы. Мы хотим победы, мы хотим мира. Мы хотим тишины в наших домах. Мы хотим, чтобы каждый украинец, уехавший через войну, вернулся", – обратился Усик ко всем в новогоднем поздравлении.

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Сам боксер это поздравление записал футболке, на которой спереди были большие буки ВСУ. Он сделал это на побережье.

"Я снова на море. На берегу Черного моря в Евпатории. И мы ждем Вооруженные Силы Украины", – заявил Усик.

Он также добавил, что "сила – она имеет цвет, и это желто-голубой цвет".