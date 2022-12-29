Россия, как серийный убийца, который почувствовал "запах крови", не останавливается в своей жестокости. Очередной ракетный удар террористическое государство нанесло по Украине 29 декабря.

Достойно внимания "Это провал": почему новая массированная атака стала очередным фиаско для россиян

Путин – преступник

Бывший объединенный чемпион мира сверхтяжелого дивизиона Владимир Кличко остро отреагировал на ракетную атаку россиян. Легендарный боксер дал оценку действиям международного преступника, засевшего в Кремле.

В это утро Россия атаковала Украину более 120 крылатыми ракетами. Уничтожение инфраструктуры и убийство мирных жителей – обычное дело для Путина. Для остального человечества это преступление",
– написал Кличко в Twitter.

Ракетный удар России 29 декабря

  • Напомним, утром 29 декабря Россия из общего количества самолетов и кораблей, выведенных оккупантами на массированный удар, могла запустить более 120 ракет.
  • В результате террористы запустили по Украине 69 ракет, 54 из которых сбили украинские ПВО.
  • В Киеве в результате падения ракет были повреждены три частных дома. Пострадали четыре человека, среди них – 14-летняя девочка.
  • Мощные взрывы прогремели во Львове, где оккупанты повредили один из объектов энергетической инфраструктуры.
  • В Одесской и Харьковской области тоже есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Одна из вражеских ракет также прилетела в дом в Ивано-Франковской области. К счастью, ракета не взорвалась и обошлась без жертв и пострадавших.