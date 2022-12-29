Россия, как серийный убийца, который почувствовал "запах крови", не останавливается в своей жестокости. Очередной ракетный удар террористическое государство нанесло по Украине 29 декабря.
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Путин – преступник
Бывший объединенный чемпион мира сверхтяжелого дивизиона Владимир Кличко остро отреагировал на ракетную атаку россиян. Легендарный боксер дал оценку действиям международного преступника, засевшего в Кремле.
В это утро Россия атаковала Украину более 120 крылатыми ракетами. Уничтожение инфраструктуры и убийство мирных жителей – обычное дело для Путина. Для остального человечества это преступление",
– написал Кличко в Twitter.
Ракетный удар России 29 декабря
- Напомним, утром 29 декабря Россия из общего количества самолетов и кораблей, выведенных оккупантами на массированный удар, могла запустить более 120 ракет.
- В результате террористы запустили по Украине 69 ракет, 54 из которых сбили украинские ПВО.
- В Киеве в результате падения ракет были повреждены три частных дома. Пострадали четыре человека, среди них – 14-летняя девочка.
- Мощные взрывы прогремели во Львове, где оккупанты повредили один из объектов энергетической инфраструктуры.
- В Одесской и Харьковской области тоже есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Одна из вражеских ракет также прилетела в дом в Ивано-Франковской области. К счастью, ракета не взорвалась и обошлась без жертв и пострадавших.