Россия, как серийный убийца, который почувствовал "запах крови", не останавливается в своей жестокости. Очередной ракетный удар террористическое государство нанесло по Украине 29 декабря.

Достойно внимания "Это провал": почему новая массированная атака стала очередным фиаско для россиян

Путин – преступник

Бывший объединенный чемпион мира сверхтяжелого дивизиона Владимир Кличко остро отреагировал на ракетную атаку россиян. Легендарный боксер дал оценку действиям международного преступника, засевшего в Кремле.

В это утро Россия атаковала Украину более 120 крылатыми ракетами. Уничтожение инфраструктуры и убийство мирных жителей – обычное дело для Путина. Для остального человечества это преступление",

– написал Кличко в Twitter.

Ракетный удар России 29 декабря