Мэр Форт-Лодердейла Дин Транталис еще под впечатлением от трансфера Лионеля Месси. Руководитель города не пропустит первый матч аргентинца в США и сделает звездному футболисту ценный презент.

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Все в восторге от трансфера Месси

Транталис вручит ключ Лео от города Форт-Лодердейл, который расположен в километрах от Майами. Такой жест будет как знак гостеприимства для футболиста. Мэр американского города заявил, что с приходом Месси футбол в Южной Флориде сыграет новыми красками.

Я намерен посетить его первую игру и надеюсь встретиться с ним. От имени города я вручу ему ключ от города, чтобы показать, что наша дверь, наши сердца открыты для него и его семьи. Для футбола Южной Флориды наступили славные времена,

– сказал Дин Транталис.

Любопытно! Дебют Месси в американской МЦС состоится уже 21 июля в матче против Шарлотта. Поединок будет домашним для Интер Майами.

В США на Месси может ожидать беззаботную и спокойную жизнь. Еще до официальной презентации Лионель легко скупился в одном из местных супермаркетов и был почти незамечен американцами. Звездный футболист уже давно легко не покупал продукты и вообще выходил в город. В Европе к нему всегда было приковано безумное внимание фанатов и СМИ.

Напомним, что Лео заключил контракт с американским клубом до конца 2025 года. Вместе с ним в команду пришел и бывший капитан Барселоны и друг аргентинца. Серхио Бускетс. Отметим, что за "Интер Майами" выступает украинский защитник Сергей Кривцов.