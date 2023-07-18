Мер Форт-Лодердейла Дін Транталіс досі під враженням від трансферу Ліонеля Мессі. Керівник міста не пропустить перший матч аргентинця у США та зробить зірковому футболісту цінний презент.

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Усі в захваті від трансферу Мессі

Транталіс вручить Лео ключ від міста Форт-Лодердейл, який розташований у кілометрах від Маямі. Такий жест буде, як знак гостинності для футболіста. Мер американського міста заявив, що з приходом Мессі футбол у Південній Флориді заграє новими барвами.

Я маю намір відвідати його першу гру та сподіваюся з ним зустрітися. Від імені міста я вручу йому ключ від міста, щоб показати, що наші двері, наші серця відчинені для нього та його сім'ї. Для футболу Південної Флориди настали славні часи,

– сказав Дін Транталіс.

Цікаво! Дебют Мессі в американській МЛС відбудеться вже 21 липня у матчі проти Шарлотт. Поєдинок буде домашнім для Інтер Маямі.

У США на Мессі може чекати безтурботне т спокійне життя. Ще до офіційної презентації Ліонель легко скупився в одному із місцевих супермаркеті та був майже непомічений американцями. Зірковий футболіст вже давно отак легко не купляв продукти та взагалі виходив у місто. У Європі до нього завжди була прикута божевільна увага фанатів та ЗМІ.

Нагадаємо, що Лео уклав контракт із американським клубом до кінця 2025 року. Разом із ним у команду прийшов й колишній капітан Барселони та друг аргентинця Серхіо Бускетс. Відзначимо, що за Інтер Маямі виступає український захисник Сергій Кривцов.