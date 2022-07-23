Мэр Белгород-Днестровского отрицает расположение Ломаченко к "русскому миру"

Некоторые из поклонников бокса нередко обвиняют Василия Ломаченко в приверженности "русскому миру". Ведь с начала полномасштабной украино-российской войны боксер продолжает молчать.

Мэр Белгород-Днестровского встал на защиту боксера

Василий Ломаченко уже не в первый раз попадает под шквал критики за последнее время. Недавно политтехнолог Владимир Петров в своем фейсбуке написал пост о боксере.

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Он заявил, что Ломаченко поддерживает кафиров и ненавидит ВСУ. Александра Усика он назвал сознательным гражданином, который поддерживает Украину.

Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан возразил на это, он ответил довольно лаконично, сказав лишь: "Бред".

Что известно о позиции Ломаченко

Напомним, что в первые дни полномасштабной российско-украинской войны боксер вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днепровского. Потом появилась информация о том, что он защищает Украину в рядах ВСУ.

Василий отказался от поединка против Джорджа Камбососа, хотя ему предоставили специальное разрешение для выезда за границу.

Отметим, что после начала полномасштабной войны боксёр сохраняет практически полное молчание в публичном пространстве.

В начале июля Ломаченко отреагировал на ракетный обстрел россиянами базы отдыха в Сергеевке в Одессой области. Боксер опубликовал видео, где видны ужасающие последствия "русского мира". Однако в подписи он был не многословен, ведь даже не указал, кто обстрелял городок.

В комментариях фанаты начали упоминать провокационную позицию Василия, его пророссийскую религиозную точку зрения Московского патриархата.

Недавно появилась информация о том, что украинец планирует вернуться на ринг осенью.