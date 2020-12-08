Главный наставник киевского Динамо Мирча Луческу принял участие в традиционной пресс-конференции перед заключительным матчем в группе Лиги чемпионов против Ференцвароша. Во время нее румынский специалист разозлился на вопрос журналистки про Сергея Реброва.

Мирча Луческу ответил перед матчем на вопросы представителей СМИ. Одна из журналисток спросила "Мистера", хотел бы он пригласить в свой тренерский состав наставника Ференцвароша Сергея Реброва, который когда-то играл и тренировал Динамо. Этот вопрос очень возмутил румынского специалиста, пишет официальный сайт киевлян.

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Резкий ответ Луческу

Наставник киевского клуба со строгим видом лица задал журналистке вопрос в ответ.

"Девушка, сколько лет вы в футболе? Как вы себе представляете, чтобы специалист, который преуспел в качестве главного тренера, мог идти к кому-то ассистентом?", – сказал Луческу.

По его мнению, украинский наставник может вернуться в клуб из Киева только в роли главного тренера команды, но отнюдь не ассистента.

"Я не играю против Реброва. Понимаете? Он очень хороший человек. У меня хорошие отношения с ним. Меня не интересует, что было", – подытожил коуч.

Ранее именно Реброва сватали в киевское Динамо. Но главным наставником стал Луческу.

Заключительный матч группы Лиги чемпионов Динамо – Ференцварош состоится уже сегодня, 8 декабря. Стартовый свисток Андреаса Экберга прозвучит в 22:00 на НСК "Олимпийский" в Киеве.