Головний наставник київського Динамо Мірча Луческу взяв участь у традиційній пресконференції перед заключним матчем у групі Ліги чемпіонів проти Ференцвароша. Під час неї румунський фахівець розлютився на запитання журналістки про Сергія Реброва.

Мірча Луческу відповів перед матчем на запитання представників ЗМІ. Одна з журналісток запитала "Містера", чи хотів би він запросити у свій тренерський склад наставник Ференцвароша Сергія Реброва, який колись грав та тренував Динамо. Це запитання неабияк обурило румунського спеціаліста, пише офіційний сайт киян.

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Різка відповідь Луческу

Наставник київського клубу із суворим виглядом обличчя задав журналістці питання у відповідь.

"Дівчино, скільки років ви в футболі? Як ви собі уявляєте, щоб фахівець, який досяг успіхів, як головний тренер міг йти до когось асистентом?", – сказав Луческу.

На його думку, український наставник може повернутись у клуб з Києва лише у ролі головного керманича команди, але аж ніяк не асистента.

"Я не граю проти Реброва. Розумієте? Він дуже хороша людина. У мене хороші стосунки з ним. Мене не цікавить, що було", – підсумував коуч.

Раніше саме Реброва сватали у київське Динамо. Але головним наставником став Луческу.

Заключний матч групи Ліги чемпіонів Динамо – Ференцварош відбудеться вже сьогодні, 8 грудня. Стартовий свисток Андреаса Екберга пролунає о 22:00 на НСК "Олімпійський" у Києві.