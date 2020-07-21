Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич считает, что во Львове команды "Карпаты" больше не будет.

Об этом Маркевич рассказал в интервью Sport.ua.

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– Что вам известно о "Карпатах"? Как там ситуация? Где они будут играть?

– Можно сказать, что "Карпаты" завершили свое существование. Я, честно говоря, очень расстроен, как и все болельщики во Львове и люди, которые примыкают к футболу. Это логическое завершение правления Петра Петровича Дыминского, который руководил клубом в течение 20 лет. Так что здесь ничего удивительного не произошло. Они шли к тому твердой походкой. Я думаю, команды "Карпаты" больше не будет.

– Можно говорить, что "Карпаты" уже прекратили существование?

– Я думаю, что да. Они хотят обновить команду, назвать ее по-другому. Это комбинация Петра Петровича, и это все понятно. Это только дилетанты того не понимают.

"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: