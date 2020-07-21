Мирон Маркевич: "Карпаты" прекратили свое существование
Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич считает, что во Львове команды "Карпаты" больше не будет.
Об этом Маркевич рассказал в интервью Sport.ua.
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– Что вам известно о "Карпатах"? Как там ситуация? Где они будут играть?
– Можно сказать, что "Карпаты" завершили свое существование. Я, честно говоря, очень расстроен, как и все болельщики во Львове и люди, которые примыкают к футболу. Это логическое завершение правления Петра Петровича Дыминского, который руководил клубом в течение 20 лет. Так что здесь ничего удивительного не произошло. Они шли к тому твердой походкой. Я думаю, команды "Карпаты" больше не будет.
– Можно говорить, что "Карпаты" уже прекратили существование?
– Я думаю, что да. Они хотят обновить команду, назвать ее по-другому. Это комбинация Петра Петровича, и это все понятно. Это только дилетанты того не понимают.
"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно
"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.
По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:
- засчитать "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;
- исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;
- засчитать "Карпатам" в матчах, которые осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперникам – технические победы.