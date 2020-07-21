Колишній тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич вважає, що у Львові команди "Карпати" більше не буде.

Про це Маркевич розповів у інтерв'ю Sport.ua.

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– Що вам відомо про "Карпати"? Як там ситуація? Де вони гратимуть?

– Можна сказати, що "Карпати" завершили своє існування. Я, чесно кажучи, дуже засмучений, як і всі вболівальники у Львові та люди, які дотичні до футболу. Це логічне завершення правління Петра Петровича Димінського, який керував клубом протягом 20 років. Так що тут нічого дивного не сталося. Вони йшли до того твердою ходою. Я думаю, команди "Карпати" більше не буде.

– Можна казати, що "Карпати" вже припинили існування?

– Я думаю, що так. Вони хочуть обновити команду, назвати її по-інакшому. То комбінація Петра Петровича, і то все зрозуміло. То тільки дилетанти того не розуміють.

"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: