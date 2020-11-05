Главного тренера киевского "Динамо" Мирчу Луческу могут дисквалифицировать на одну игру. Румынский специалист раскритиковал работу видеоасистента рефери после матча "Динамо" против "Барселоны".

Поэтому киевский футбольный клуб рискует потерять главного тренера на 1 матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает 24 канал.

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УЕФА имеет право отстранить Луческу на одну игру

Критические высказывания Луческу о VAR в УЕФА могут расценить как неспортивное поведение и обжалование решений арбитража.

Он заявил, что является абсолютным противником этой технологии. И считает футбол ярким зрелищем для болельщиков, для телевидения.

Это не гандбол и не баскетбол, VAR здесь не помогает. Получается, что все зависит от 4 или 5 арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и все решает,

– заметил главный тренер "Динамо".

Именно за эти слова Мирча Луческу может получить наказание от европейских футбольных чиновников. Ведь такие высказывания подпадают под 15 статью Дисциплинарного кодекса УЕФА.

Высказывания могут расцениваться, как неспортивное поведение тренера и обжалование решений арбитража. За это УЕФА имеет право отстранить наставника "Динамо" на один матч.

Обратите внимание! 4 ноября "Барселона" и "Динамо" сыграли матч группового этапа Лиги чемпионов. Киевская команда проиграла испанскому клубу со счетом 2:1.

Луческу прокомментировал работу видеоасистента после матча с "Барселоной":