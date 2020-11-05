Головного тренера київського "Динамо" Мірчу Луческу можуть дискваліфікувати на одну гру. Румунський фахівець розкритикував роботу відеоасистента рефері після матчу "Динамо" проти "Барселони".

Відтак київський футбольний клуб ризикує втратити головного тренера на 1 матч Ліги чемпіонів. Про це повідомляє 24 канал.

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УЄФА має право відсторонити Луческу на одну гру

Критичні висловлювання Луческу про VAR в УЄФА можуть розцінити як неспортивну поведінку та оскарження рішень арбітражу.

Він заявив, що є абсолютним противником цієї технології. І вважає футбол яскравим видовищем для вболівальників, для телебачення.

Це не гандбол і не баскетбол, VAR тут не допомагає. Виходить, що все залежить від 4 або 5 арбітра, який десь в кімнаті стоїть перед монітором і все вирішує,

– зауважив головний тренер "Динамо".

Саме за ці слова Мірча Луческу може отримати покарання від європейських футбольних чиновників. Адже такі висловлювання підпадають під 15 статтю Дисциплінарного кодексу УЄФА.

Висловлювання можуть розцінюватися, як неспортивна поведінка тренера та оскарження рішень арбітражу. За це УЄФА має право відсторонити наставника "Динамо" на один матч.

Зверніть увагу! 4 листопада "Барселона" та "Динамо" зіграли матч групового етапу Ліги чемпіонів. Київська команда програла іспанському клубу з рахунком 2:1.

Луческу прокоментував роботу відеоасистента після матчу з "Барселоною":