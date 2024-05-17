Ранее некоторые спортивные предприятия и несколько клубов УПЛ получили бронь от мобилизации. Среди них Динамо, Шахтер, Днепр-1, Кривбасс и Оболонь.

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Черноморец теперь в перечне "критически важных" предприятий

Приказом от 7-го мая 2024 года футбольный клуб Черноморец признан "критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".

Отныне клубу предоставлено право забронировать половину своих работников от мобилизации. В случае возникновения обоснованной необходимости, Черноморец также может увеличить эту квоту.

Справка. Сейчас Черноморец занимает 9 позицию в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда заработала 32 балла.

Недавно Закарпатское ТЦК прямо с вокзала забрало футболиста Хуста Николая Сираша из-за чего клуб возмутился, поскольку некоторые команды УПЛ имеют бронь от мобилизации.