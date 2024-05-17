Раніше деякі спортивні підприємства та кілька клубів УПЛ отримали бронь від мобілізації. Серед них Динамо, Шахтар, Дніпро-1, Кривбас та Оболонь.

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Чорноморець тепер у переліку "критично важливих" підприємств

Наказом від 7-го травня 2024 року футбольний клуб Чорноморець визнано "критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

Відтепер клубу надано право забронювати половину своїх працівників від мобілізації. У разі виникнення обґрунтованої потреби, Чорноморець також може збільшити цю квоту.

Довідка. Наразі Чорноморець посідає 9 позицію в турнірній таблиці чемпіонату України. Команда заробила 32 бали.

Нещодавно Закарпатське ТЦК прямо з вокзалу забрало футболіста Хуста Миколу Сираша через що клуб обурився, оскільки деякі команди УПЛ мають бронь від мобілізації.