Театр абсурда от Минспорта: в обновленный список уклонистов попали игроки сборной Украины

Министерство молодежи и спорта Украины продолжает политику предыдущего руководителя. Ведомство, вместо борьбы с допуском россиян к международным турнирам, успешно борется с собственными спортсменами.

В начале ноября Верховная Рада Украины приняла отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. На его место Кабмин назначил Матвея Бедного, ранее работавший заместителем одиозного министра. Но дело бывшего главы Минспорта живет.

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Украинские легионеры попали в "черный список" Минмолодежьспорта

Официальный сайт ведомства опубликовал обновленный список не вернувшихся из-за границы украинских спортсменов. На этот раз в список попали 304 атлета.

В перечне достаточно много знакомых фамилий. Так, в число уклонистов попали игроки сборной Украины по футболу: Артем Довбик, Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Илья Забарный.

Эти футболисты представляют Украину в зарубежных чемпионатах, а их трансферы состоялись во время военной агрессии России. Михаил Мудрик и Илья Забарный выступают в АПЛ за Челси и Борнмут соответственно. Анатолий Трубин и Артем Довбик летом сменили клубную прописку. Экс-голкипер Шахтера подписал контракт с Бенфикой, а бывший форвард Днепра-1 – Жироной.

Интересно, что трансферные письма на футболистов выдает УАФ, и здесь у Минспорта не возникает вопросов. Как нет вопросов, что часть средств из трансферов пошла в бюджет Украины. А сами спортсмены защищают честь сине-желтого флага в составе сборной Украины, не отказываясь от своей Родины.

Очень странно видеть в одном списке Мудрика, Довбика рядом с экс-игроком Шахтера Роспутько, бежавший в Россию.

Возможно, Минмолодежьспорта следует внимательнее относиться к своим публикациям и не грести всех под одну гребенку. Тем более в преддверии сверхважного матча отбора Евро-2024 против Италии. Настроения и воодушевления это точно не добавит футболистам. Однако вряд ли в Министерстве думали о спортивных достижениях.

Обновленный список спортсменов, не вернувшихся в Украину